Probabile che per molti lettori la memoria di un film sia un frammento fisso, un disegno, una di quelle locandine create dalla mano di un pittore. Pensate a Rambo con Stallone truce che imbraccia un mitra. Balla coi lupi dove una mano malandrina traccia due segni bianchi e rossi sulla gota di Kevin Costner; ma anche le tre carte di Il Buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone stampigliate su sfondo bianco ad altezza irregolare o Terence Hill trainato e sonnecchiante in Lo chiamavano Trinità. Ebbene queste iconiche locandine le ha disegnate Renato Casaro che il 30 settembre scorso, ad 89 anni, ci ha lasciato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio a Renato Casaro, il pittore del cinema che disegnò con pennello e aerografo l’immaginario di milioni spettatori