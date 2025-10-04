Addio a Renato Casaro il pittore del cinema che disegnò con pennello e aerografo l’immaginario di milioni spettatori
Probabile che per molti lettori la memoria di un film sia un frammento fisso, un disegno, una di quelle locandine create dalla mano di un pittore. Pensate a Rambo con Stallone truce che imbraccia un mitra. Balla coi lupi dove una mano malandrina traccia due segni bianchi e rossi sulla gota di Kevin Costner; ma anche le tre carte di Il Buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone stampigliate su sfondo bianco ad altezza irregolare o Terence Hill trainato e sonnecchiante in Lo chiamavano Trinità. Ebbene queste iconiche locandine le ha disegnate Renato Casaro che il 30 settembre scorso, ad 89 anni, ci ha lasciato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
