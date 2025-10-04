Addio a Remo Girone star della serie sulla mafia La Piovra Le cause della morte dopo una lunga malattia
E’ morto ieri, a 76 anni, Remo Girone. Attore dal carisma magnetico, volto indimenticabile con la sua interpretazione di Tano Cariddi nella serie tv ‘La Piovra’, è morto improvvisamente nella sua casa nel Principato di Monaco, dove viveva da alcuni anni insieme alla moglie, l’attrice argentina Victoria Zinny. Qualche anno fa aveva raccontato la sua brutta esperienza, un tumore alla vescica ed è molto probabile che la morte sia sopraggiunta proprio a causa di questa patologia. Con lui se ne va una delle figure più iconiche della televisione e del cinema italiano, ma soprattutto un artista che ha saputo unire popolarità e profondità interpretativa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: addio - remo
Addio Remo Girone, dal teatro alla Piovra
Remo Girone, morto improvvisamente l'attore: aveva 76 anni, era nella sua casa di Monaco. Addio a Tano Cariddi di ?La Piovra?
È morto Remo Girone, addio all’attore de La Piovra: aveva 76 anni
#Cronaca Addio a Remo Girone, l’indimenticabile Tano Cariddi: dal set de ‘La Piovra’ al film in Costiera Amalfitana con Denzel Washington - X Vai su X
Addio a Remo Girone. È morto all'età di 76 anni, dopo una lunga malattia, l'attore reso popolare dal ruolo di Tano Cariddi, nello sceneggiato televisivo 'La piovra'. Girone è morto improvvisamente nella sua casa nel Principato di Monaco, dove viveva da alcuni - facebook.com Vai su Facebook
Addio, Tano Cariddi: morto Remo Girone, star de La Piovra - Si è spento improvvisamente a Monaco Remo Girone, star indimenticabile del cinema e della TV nostrana, celebre per La Piovra ... alphabetcity.it scrive
Addio a Remo Girone: le cause della morte improvvisa e la lotta contro la malattia - È morto improvvisamente a 76 anni Remo Girone, l’indimenticabile Tano Cariddi de La Piovra. Da libero.it