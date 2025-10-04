addio a remo girone star della serie sulla mafia la piovra le cause della morte dopo una lunga malattia

E’ morto ieri, a 76 anni, Remo Girone. Attore dal carisma magnetico, volto indimenticabile con la sua interpretazione di Tano Cariddi nella serie tv ‘La Piovra’, è morto improvvisamente nella sua casa nel Principato di Monaco, dove viveva da alcuni anni insieme alla moglie, l’attrice argentina Victoria Zinny. Qualche anno fa aveva raccontato la sua brutta esperienza, un tumore alla vescica ed è molto probabile che la morte sia sopraggiunta proprio a causa di questa patologia. Con lui se ne va una delle figure più iconiche della televisione e del cinema italiano, ma soprattutto un artista che ha saputo unire popolarità e profondità interpretativa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

