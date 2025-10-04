Addio a Remo Girone | l’indimenticabile Tano Cariddi de La Piovra

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’attore è morto a 76 anni nella sua casa di Monaco. Un volto che ha segnato la storia della televisione italiana e che resterà per sempre nella memoria del pubblico. Un grande interprete legato a un personaggio immortale. Una sorta di destino del contrappasso accompagna molti grandi attori: essere ricordati per un solo ruolo, quello che ha lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo. È il caso di Remo Girone, scomparso ieri, 3 ottobre, nel Principato di Monaco, dove viveva da anni insieme alla moglie Victoria Zinny. Per il pubblico, Girone resterà per sempre Tano Cariddi, il personaggio oscuro e tormentato de La Piovra, la storica serie televisiva che raccontò con intensità le lotte alla mafia, accanto a Michele Placido (il commissario Cattani) e Patricia Millardet (la giudice Silvia Conti). 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

