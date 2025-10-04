Addio a Remo Girone le cause del decesso | cosa sappiamo

Si è spento a 76 anni Remo Girone, uno degli attori più amati e riconoscibili del panorama italiano, capace di lasciare un segno profondo nel teatro, nel cinema e nella televisione. Il suo volto resterà per sempre legato a Tano Cariddi, il personaggio ambiguo e spietato de La Piovra, ma la sua carriera è stata molto di più: un percorso artistico segnato da successi internazionali, momenti di fragilità e una lunga lotta contro la malattia. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo e tra i fan, che lo ricordano come un interprete intenso e un uomo di rara sensibilità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

