addio a remo girone il leggendario tano cariddi de la piovra

Il mondo del cinema e della televisione è in lutto per la scomparsa di Remo Girone, attore di straordinario talento e intensità interpretativa. Girone è morto improvvisamente all’età di 76 anni nella sua casa. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Addio a Remo Girone. È morto all'età di 76 anni, dopo una lunga malattia, l'attore reso popolare dal ruolo di Tano Cariddi, nello sceneggiato televisivo 'La piovra'. Girone è morto improvvisamente nella sua casa nel Principato di Monaco, dove viveva da alcuni
