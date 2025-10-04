Addio a Remo Girone | il film che ne rivelò il talento è Il Gabbiano di Marco Bellocchio disponibile su RaiPlay

Comingsoon.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento all'età di 76 anni Remo Girone, uno dei grandi interpreti del cinema e della televisione italiana. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

addio a remo girone il film che ne rivel242 il talento 232 il gabbiano di marco bellocchio disponibile su raiplay

© Comingsoon.it - Addio a Remo Girone: il film che ne rivelò il talento è Il Gabbiano di Marco Bellocchio, disponibile su RaiPlay

In questa notizia si parla di: addio - remo

Addio Remo Girone, dal teatro alla Piovra

Remo Girone, morto improvvisamente l'attore: aveva 76 anni, era nella sua casa di Monaco. Addio a Tano Cariddi di ?La Piovra?

È morto Remo Girone, addio all’attore de La Piovra: aveva 76 anni

addio remo girone filmÈ morto Remo Girone: le origini e la formazione - È morto a 76 anni Remo Girone, il “Tano Cariddi” de La Piovra. Scrive atomheartmagazine.com

addio remo girone filmMorto Remo Girone, addio al Tano Cariddi della Piovra - Attore dal carisma magnetico, volto indimenticabile di Tano Cariddi della serie tv "'La Piovra', Remo Girone è morto ... Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Remo Girone Film