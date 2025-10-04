Addio a Remo Girone eterno Tano Cariddi | il volto che ha segnato la tv italiana

Remo Girone Tano Cariddi, l’attore che ha trasformato la fiction italiana in mito e ha lasciato un’eredità indelebile tra teatro, cinema e televisione. Il 3 ottobre 2025 si è spento a 76 anni Remo Girone, attore di straordinaria intensità e carisma, indimenticabile interprete di Gaetano “Tano” Cariddi nella serie cult La Piovra. La notizia, diffusa da Sorrisi e Canzoni TV, ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo e il pubblico italiano, che lo ha amato per decenni. Girone è morto improvvisamente nella sua casa di Monaco, dove viveva con la moglie Vittoria Zinny, compagna di vita e di battaglie. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

