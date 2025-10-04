Addio a Peppe Santirocco Storico dj dell’Altra Radio

Il mondo della radiofonia sambenedettese piange la prematura scomparsa di Peppe Santirocco, storico dj dellAltra Radio negli anni ’80 e poi trascinatore indiscusso delle notti rivierasche. La sua presenza scenica e il suo carattere gioviale e accattivante ne ha fatto per decenni un punto di riferimento per tutti quei locali che volessero fare festa non solo nelle serate estive. I suoi programmi radiofonici erano un punto di riferimento per tutti, tanto da diventare un momento fisso nell’ascolto radiofonica di migliaia di persone. Sua moglie Luigina da qualche anno aveva iniziato a seguirlo nei suoi spettacoli di karaoke, componendo con Peppe un duo di grande impatto tra il pubblico, che apprezzava molto la loro spettacolare alchimia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

