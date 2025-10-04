Addio a Mario Finocchiaro l’ex questore di Agrigento aveva 69 anni

Lutto nel mondo della polizia di Stato e ad Agrigento. È morto improvvisamente Mario Finocchiaro, già questore in quiescenza. Aveva 69 anni. Stimato e ricordato per il suo alto profilo umano e professionale, Finocchiaro ha lasciato nella città dei Templi una profonda traccia durante il suo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

