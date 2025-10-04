Addio a Gianni Punzo fondatore del Cis di Nola e di Ntv Italo

E’ morto a 88 anni l’imprenditore napoletano Gianni Punzo, tra i protagonisti dell’economia non solo campana degli ultimi decenni. Il suo successo iniziò negli anni ’70 con l’intuizione di costituire, insieme ad altri operatori tessili, il Cis di Nola, che divenne uno dei principali snodi del commercio all’ingrosso oltre che il primo nucleo dell’attuale Interporto campano. Vicepresidente del Napoli Calcio negli anni d’oro di Ferlaino, Maradona e dei due scudetti, nel 1987 fondò la finanziaria Cisfi, creatrice dell’Interporto che è oggi tra le principali strutture logistiche intermodali del Sud. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: addio - gianni

Gianni Morandi piange un grave lutto e dice addio con dolore

Gianni Morandi in lutto, addio a un amico storico. L'annuncio sui social

"Mi mancherà moltissimo". Lutto per Gianni Morandi, ecco a chi ha detto addio

Addio a Gianni Conti. Leggi qui https://www.histonium.net/notizie/attualita/71875/addio-a-gianni-conti - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Gianni Mazzoleni, storico segretario Cna e amico prezioso di Varesenews https://varesenews.it/2025/09/addio-a-gianni-mazzoleni-storico-segretario-cna-e-amico-prezioso-di-varesenews/2334868/… #cna - X Vai su X

Morto l'imprenditore Gianni Punzo, fu tra i fondatori di Italo - E' morto a 88 anni l'imprenditore napoletano Gianni Punzo, tra i protagonisti dell'economia non solo campana degli ultimi decenni. Da ansa.it

È morto Gianni Punzo: addio all'imprenditore ex vicepresidente del Napoli - Si è spento all’età di 88 anni Gianni Punzo, figura carismatica e protagonista indiscusso dello sviluppo economico del ... Riporta internapoli.it