Addio a Gianni Punzo dal Cis a Ntv | l?imprenditore visionario che rivoluzionò la logistica

«Se la tasca è vuota ma la testa è piena, è più facile che la tasca si riempia. Ma se la testa è vuota e la tasca è piena è più facile. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Addio a Gianni Punzo, dal Cis a Ntv: l?imprenditore visionario che rivoluzionò la logistica

In questa notizia si parla di: addio - gianni

Gianni Morandi piange un grave lutto e dice addio con dolore

Gianni Morandi in lutto, addio a un amico storico. L'annuncio sui social

"Mi mancherà moltissimo". Lutto per Gianni Morandi, ecco a chi ha detto addio

Addio a Gianni Pecci, l’economista che ideò il bus per la campagna di Prodi. Fu tra i «saggi» di Guazzaloca - X Vai su X

Addio a Gianni Conti. Leggi qui https://www.histonium.net/notizie/attualita/71875/addio-a-gianni-conti - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Gianni Punzo, dal Cis a Ntv: l’imprenditore visionario che rivoluzionò la logistica - «Se la tasca è vuota ma la testa è piena, è più facile che la tasca si riempia. Secondo ilmattino.it

Addio a Gianni Punzo, Massimo Di Lauro: «Cliente speciale e amico di una vita: un uomo illuminato, veniva dal basso» - Tra i maggiori esperti e conoscitori del diritto fallimentare e societario, Massimo Di Lauro, titolare di uno studio professionale che di recente ha festeggiato un secolo di vita racchiusi in ... Si legge su ilmattino.it