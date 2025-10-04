Addio a faldoni e fascicoli | a Lanciano lo stato civile diventa digitale
Addio a fascicoli e faldoni: a Lanciano i registri dello stato civile, che racchiudono i momenti salienti della vita di ogni cittadino, dalla nascita alla morte, passano dall'analogico al digitale. Dal 29 settembre 2025, infatti, il Comune di Lanciano ha aderito all’Archivio nazionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: addio - faldoni
Addio carta, timbri e faldoni. Con la Fatturazione Elettronica di Regold la burocrazia diventa finalmente semplice, veloce e… digitale Il nostro è il primo e unico sistema di fatturazione elettronica creato su misura per gli Agenti Immobiliari. Un servizio esclu - facebook.com Vai su Facebook