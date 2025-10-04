Addio a faldoni e fascicoli | a Lanciano lo stato civile diventa digitale

Addio a fascicoli e faldoni: a Lanciano i registri dello stato civile, che racchiudono i momenti salienti della vita di ogni cittadino, dalla nascita alla morte, passano dall'analogico al digitale. Dal 29 settembre 2025, infatti, il Comune di Lanciano ha aderito all’Archivio nazionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

