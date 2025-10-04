Ada 44enne con Sla | Serve una legge sul fine vita fermate le attese

Ada, 44enne campana affetta da Sla, affida a un video il suo grido di libertà: chiede di smettere di combattere contro carte e rinvii per poter scegliere, quando lo riterrà inevitabile, una fine dignitosa accanto ai suoi cari. Uno sguardo oltre il silenzio di Ada Aveva scelto di farsi chiamare “Coletta” per proteggere la famiglia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ada, 44enne con Sla: “Serve una legge sul fine vita, fermate le attese”

In questa notizia si parla di: 44enne - serve

Ho presentato un’interrogazione sul caso del prof. D’Angelo, chiedendo al presidente Begaj di attivare con urgenza la cooperazione giudiziaria Italia-Albania. Serve una misura alternativa alla detenzione che consenta il suo rientro in Italia. - X Vai su X

Un intrigo con protagonista il 44enne Michele D’Angelo, docente universitario all'Aquila e scienziato di fama. Si mobilita anche la Farnesina. Dopo un incidente è accusato di «violazione delle norme sulla circolazione» e «abbandono di veicolo» #Docente #ilc - facebook.com Vai su Facebook

Fine vita, appello alla politica da malata di Sla: "L'attesa è crudele" - Aveva scelto il nome 'Coletta' per raccontare la sua storia senza rivelare la propria identità, ma ora Ada, 44enne campana, ha deciso di uscire ... Scrive msn.com

Fine vita, appello di Ada malata di Sla ‘attesa è altra tortura’ - "Politici, medici, giudici, guardatemi negli occhi: ogni attesa imposta è una tortura in più": ... Secondo msn.com