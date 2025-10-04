Ad Avellino seconda trasferta consecutiva Mantova nella tana dei lupi È l’ultima chance per Possanzini

Davide Possanzini sarà seduto oggi pomeriggio alle 15 sulla panchina del Mantova, che renderà visita ad un Avellino il cui punto di forza è proprio nelle gare al Partenio. Nonostante la sconfitta (la quinta in sei partite per un preoccupante penultimo posto) martedì sera in casa della Juve Stabia, la società del presidente Piccoli ha deciso di far completare la “settimana della verità“ all’allenatore che ha condotto i biancorossi in serie B. Come ha sottolineato anche il dt Botturi, nella ripresa contro le Vespe i virgiliani hanno evidenziato una reazione. Un atteggiamento che non è bastato per strappare un risultato positivo, ma è proprio su questo punto che il Mantova conta per uscire dal tunnel della crisi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

