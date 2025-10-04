Ad Avellino seconda trasferta consecutiva Mantova nella tana dei lupi È l’ultima chance per Possanzini
Davide Possanzini sarà seduto oggi pomeriggio alle 15 sulla panchina del Mantova, che renderà visita ad un Avellino il cui punto di forza è proprio nelle gare al Partenio. Nonostante la sconfitta (la quinta in sei partite per un preoccupante penultimo posto) martedì sera in casa della Juve Stabia, la società del presidente Piccoli ha deciso di far completare la “settimana della verità“ all’allenatore che ha condotto i biancorossi in serie B. Come ha sottolineato anche il dt Botturi, nella ripresa contro le Vespe i virgiliani hanno evidenziato una reazione. Un atteggiamento che non è bastato per strappare un risultato positivo, ma è proprio su questo punto che il Mantova conta per uscire dal tunnel della crisi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: avellino - seconda
Modena-Avellino, seconda giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Serie B, Modena–Avellino: Biancolino convoca 23 giocatori per la seconda giornata
"Insieme per Avellino e l'Irpinia", via alla seconda edizione di Irpinia d'autore
Siamo sempre in Zona Verde Seconda puntata aspettando Calcio Padova- U.S. Avellino 1912 - facebook.com Vai su Facebook
Avellino-Virtus Entella 2-0: biancoverdi ko al Partenio, seconda sconfitta di fila https://ligurianotizie.it/avellino-virtus-entella-2-0-biancoverdi-ko-al-partenio-seconda-sconfitta-di-fila/2025/09/27/620784/… via @LiguriaNotizie - X Vai su X
Calcio: Virtus Entella in campo sabato pomeriggio ad Avellino - Seconda trasferta consecutiva per la Virtus Entella nel campionato di calcio di Serie B. Secondo radioaldebaran.it
Avellino-Virtus Entella 2-0, trasferta amara per i chiavaresi - Secondo sconfitta consecutiva per la Virtus Entella, battuta questo pomeriggio per 2- Come scrive radioaldebaran.it