Ad Affari Tuoi è la terza puntata da record Luca rifiuta 150mila euro ma torna a casa con 100mila

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una puntata surreale quella di sabato 4 ottobre di Affari Tuoi in cui il protagonista è Luca dal Friuli Venezia Giulia. Il concorrente rifiuta l'offerta del Dottore da 150mila euro tentando la sorte, ma tanto a casa torna con soldi sicuri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

