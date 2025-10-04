Ad Affari Tuoi è la terza puntata da record Luca rifiuta 150mila euro ma torna a casa con 100mila
Una puntata surreale quella di sabato 4 ottobre di Affari Tuoi in cui il protagonista è Luca dal Friuli Venezia Giulia. Il concorrente rifiuta l'offerta del Dottore da 150mila euro tentando la sorte, ma tanto a casa torna con soldi sicuri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: affari - tuoi
TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA
RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”
SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI
Angelo da Sassari, accompagnato dalla fidanzata Giulia Canu, ha sbancato Affari Tuoi - facebook.com Vai su Facebook
Promemoria: domani #BallandoConLeStelle inizierà dopo Affari tuoi, alle 21:25 circa su Rai1 e RaiPlay. Spoiler: #BelenRodriguez sarà ballerina per una notte! @milly_carlucci - X Vai su X
Ad Affari Tuoi è la terza puntata da record, Luca rifiuta 150mila euro ma torna a casa con 100mila - Una puntata surreale quella di sabato 4 ottobre di Affari Tuoi in cui il protagonista è Luca dal Friuli Venezia Giulia ... Come scrive fanpage.it