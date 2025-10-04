Acquisizione di electronic arts da 50 miliardi e impatti sull’industria dei videogiochi
Le recenti operazioni finanziarie nel settore videoludico hanno suscitato grande attenzione, in particolare per l’acquisizione di una delle aziende più influenti del mercato. La cessione di Electronic Arts (EA), colosso noto per un vasto catalogo di titoli che spaziano dai giochi sportivi alle saghe fantascientifiche, rappresenta un evento senza precedenti. Questo processo, avviato tramite un accordo multimiliardario, mira a rendere la società completamente privata attraverso l’intervento di diversi investitori strategici. L’esito finale previsto per il 2027 potrebbe avere ripercussioni significative sull’industria e sui franchise più amati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: acquisizione - electronic
Ea Sports Fc, Electronic Arts passa al fondo saudita: acquisizione da 55 miliardi guidata da PIF e Affinity Partners
Ora è ufficiale, EA si prepara ad essere acquisita grazie ad un accordo da ben 55 miliardi di dollari americani. https://www.everyeye.it/notizie/electronic-arts-acquisizione-succedera-accordo-55-miliardi-831045.html?utm_medium=Social&utm_source=Faceb - facebook.com Vai su Facebook
Electronic Arts verso l'acquisizione: che succederà dopo l'accordo da 55 miliardi? - X Vai su X
Electronic Arts verso un’acquisizione da 50 miliardi di dollari secondo le ultime indiscrezioni - Una delle notizie più clamorose nel mondo del gaming degli ultimi anni arriva direttamente da fonti finanziarie internazionali, Electronic Arts sarebbe vicinissima a un accordo di acquisizione da ... Da tuttotech.net
EA in debito dopo l’acquisizione araba: rischio IA per i giochi - Electronic Arts diventa privata con un leveraged buyout da 50 miliardi di dollari guidato da fondi di private equity e PIF saudita ... Riporta quifinanza.it