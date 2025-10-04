Aci Castello ritrovati i dossi rubati | erano stati installati abusivamente a Catania
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le indagini partite dopo il furto ad Aci Castello. Nell’ambito dei controlli del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, i militari della Compagnia di Aci Castello hanno scoperto e recuperato del materiale rubato appartenente al Comune di Aci Castello. Il caso riguardava il furto di alcuni dossi artificiali avvenuto a fine agosto in via Macaluso, dove ignoti avevano rimosso i dissuasori di velocità, del valore complessivo di circa 3.000 euro. L’amministrazione comunale aveva subito presentato denuncia, dando avvio alle indagini. Un cittadino segnala un dettaglio decisivo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
