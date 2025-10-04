Accusano Caterina Balivo di non prendere posizione sul conflitto in Palestina lei replica | Io non mi nascondo
Caterina Balivo interviene su X e risponde a chi la critica di non aver menzionato lo sciopero generale del 3 ottobre per Gaza e la Flotilla durante la puntata de La Volta Buona in onda nello stesso giorno su Rai 1. La conduttrice: "In chiusura ho fatto cenno alla manifestazione, io non mi nascondo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
