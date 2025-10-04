Accordo Volley Modena Giocherà al PalaMadiba

Sport.quotidiano.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante i timori della vigilia, è bianca, metaforicamente parlando, e con il dovuto rispetto, la fumata che emette il ’camino virtuale’ sopra gli uffici di via Santi del Comune di Modena, dove ieri pomeriggio si è tenuta l’attesissima riunione, ma forse sarebbe più giusto parlare di faccia a faccia, tra Mirco Muzzioli, presidente del Volley Modena neopromosso in A2 femminile, e Franco Culcasi, gestore del PalaMadiba di Strada Canaletto, con l’assessore allo sport del Comune Andrea Bortolamasi a fare da arbitro, ed eventualmente paciere, in una situazione complicata per tutti i partecipanti. Nessun comunicato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

accordo volley modena giocher224 al palamadiba

© Sport.quotidiano.net - Accordo Volley Modena. Giocherà al PalaMadiba

In questa notizia si parla di: accordo - volley

Una pallavolista incinta in Italia non ha tutele: “Il nostro volley è al top nel mondo, ma siamo l’unico sport di squadra senza un accordo collettivo”

PALLAVOLO: consolidata l’intesa tra i club di sansepolcro e san giustino umbro. Volley Borgo Altotevere: nasce l’accordo interregionale per individuare i nuovi talenti

Pasticcio burocratico sul campo, Volley Modena prenderà casa a Rubiera - Bortolamasi e Guerzoni: “La firma dell’accordo col gestore del PalaBursi, preclude qualsiasi possibile collaborazione futura”. Come scrive modenatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Accordo Volley Modena Giocher224