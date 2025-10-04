Accordo Volley Modena Giocherà al PalaMadiba

Nonostante i timori della vigilia, è bianca, metaforicamente parlando, e con il dovuto rispetto, la fumata che emette il ’camino virtuale’ sopra gli uffici di via Santi del Comune di Modena, dove ieri pomeriggio si è tenuta l’attesissima riunione, ma forse sarebbe più giusto parlare di faccia a faccia, tra Mirco Muzzioli, presidente del Volley Modena neopromosso in A2 femminile, e Franco Culcasi, gestore del PalaMadiba di Strada Canaletto, con l’assessore allo sport del Comune Andrea Bortolamasi a fare da arbitro, ed eventualmente paciere, in una situazione complicata per tutti i partecipanti. Nessun comunicato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

