Accadde oggi | 4 ottobre l’istituzione del calendario gregoriano

Basato sull’anno solare, prende il nome da Papa Gregorio XIII; andò a modificare il calendario giuliano precedentemente in vigore Il calendario gregoriano è basato sull’anno solare, cioè sul ciclo delle stagioni. In Italia, Polonia, Portogallo e Spagna, il 4 ottobre 1582 fu . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

