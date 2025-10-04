Acanto dialogo generazionale fra desiderio e paura al Teatro India

Sbircialanotizia.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 9 al 12 ottobre al Teatro India di Roma debutta “Acanto”, nuova creazione di Nicola Russo. In scena Alessandro Mor e Gabriele Graham Gasco, capaci di trasformare una banale sala d’attesa in un intenso viaggio emotivo fatto di desiderio, memoria e vulnerabilità condivisa. Una stanza d’attesa che si apre all’immaginazione Due sconosciuti, un uomo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

acanto dialogo generazionale fra desiderio e paura al teatro india

© Sbircialanotizia.it - Acanto, dialogo generazionale fra desiderio e paura al Teatro India

In questa notizia si parla di: acanto - dialogo

Cerca Video su questo argomento: Acanto Dialogo Generazionale Desiderio