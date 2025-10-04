Abusava dei ragazzini nella squadra di basket | condannato allenatore romano Le ultime violenze durante una trasferta

Open.online | 4 ott 2025

Sarebbe la terza condanna per abusi sessuali quella che in questi giorni potrebbe ricevere l’allenatore di basket Paolo Traino. L’accusa è di violenza a danno di due giovanissimi cestisti per l’ex coach della squadra romana Stella Azzurra. Venerdì 3 ottobre il Pm Carlo Villani ha chiesto 10 anni e 8 mesi di reclusione, al termine di un processo condotto con rito abbreviato. Questa volta, le violenze sarebbero state perpetrate su un giovane di 16 anni e uno di 13. Nel 2024 Traino aveva ricevuto un’altra condanna, a 7 anni e mezzo di carcere, per violenze a danni di un terzo ragazzo. Stessa storia nel 2018, con condanna a 2 anni di carcere, a Perugia, per violenza su altri giovani sportivi. 🔗 Leggi su Open.online

