Abusa più volte di una ragazza sotto i 14 anni | arrestato e condotto in carcere

PRATO – Una storia di fiducia tradita e violenza ha scosso la comunità pratese. Un uomo di 48 anni, cittadino cinese, è stato arrestato con l’accusa di aver abusato ripetutamente di una ragazza non ancora quattordicenne, figlia della famiglia che lo aveva accolto in casa. Secondo la Procura della Repubblica di Prato, gli episodi si sarebbero verificati tra giugno e il 17 settembre scorso, per un totale di cinque occasioni. Le indagini dei carabinieri del Comando provinciale hanno ricostruito un quadro di gravi molestie: palpeggiamenti, violenze fisiche e una penetrazione con le dita che avrebbe causato lesioni alla vittima. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it