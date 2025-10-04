Abruzzo in piazza per la Palestina | migliaia sfilano tra rabbia e solidarietà
L'Aquila - Manifestazioni all’Aquila, Pescara e Teramo con al fianco studenti, lavoratori, famiglie e sindacati in una giornata di protesta per chiedere la fine delle ostilità. La mobilitazione lanciata da Cgil e Usb in tutta l’Abruzzo ha raccolto una partecipazione massiccia: studenti, lavoratori, pensionati e associazioni hanno sfilato all’Aquila, Pescara e Teramo per mostrare solidarietà alla Global Sumud Flotilla e chiedere lo stop alle ostilità contro il popolo palestinese. A Pescara, il corteo si è radunato in Piazza Italia, davanti alla Prefettura e al Comune: una parte dei manifestanti si è poi diretta sull’Asse Attrezzato verso Chieti, bloccando il traffico per circa mezz’ora. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
