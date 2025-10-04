A1 più sicura | l’appello in Consiglio

CASTELFRANCO Un nuovo appello, sommato agli altri cui tutti sperano siano ascoltati e non messi nel dimenticatoio. Nell’ultimo consiglio comunale di Castelfranco Piandiscò è stata nuovamente affrontata, in apertura di seduta, la drammatica vicenda del tragico incidente autostradale dello scorso 4 agosto che, a poche centinaia di metri dal casello Valdarno, costò la vita a tre persone a bordo di un mezzo della Misericordia di Terranuova come il dipendente Gianni Trappolini, la volontaria Giulia Santoni e il paziente Franco Lovari che si trovava all’interno dell’ambulanza dopo aver sostenuto una visita medica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

