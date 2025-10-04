A1 donne riapre la caccia al Conegliano vincitutto Ecco le protagoniste del campionato

4 ott 2025

Dopo il Mondiale vinto dall'Italia prende il via il campionato di A1 lunedì 6 ottobre. Ecco tutte e 14 le squadre con le rose a disposizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

A1 donne, riapre la caccia al Conegliano vincitutto. Ecco le protagoniste del campionato - Dopo il Mondiale vinto dall'Italia prende il via il campionato di A1 lunedì 6 ottobre. Si legge su msn.com

