Barberino di Mugello (Firenze), 4 ottobre 2025 – Camion distrutto e galleria danneggiata. Nottata di super lavoro per i vigili del fuoco. Alle 1.35 di oggi, sabato 4 ottobre, un autotreno che trasportava materiale tessile ha preso fuoco all’interno della galleria Largnano, all’altezza del chilometro 31 della A1 Direttissima in direzione Bologna, tra Aglio e Firenzuola verso Bologna, nel comune di Barberino di Mugello. Sul posto sono intervenute squadre del comando di Firenze – distaccamento di Barberino del Mugello – e del distaccamento di Monghidoro del comando di Bologna, con due squadre e tre autobotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A1 Direttissima, camion a fuoco in galleria: danni alla struttura, tratto autostradale chiuso