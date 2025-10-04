A Verona la polizia locale spegne 159 candeline | nell' ultimo anno meno vittime sulle strade e più controlli ma serve personale

La polizia locale di Verona celebra il 159esimo anniversario della sua fondazione con una cerimonia ufficiale in programma lunedì 6 ottobre in piazza Bra. Un appuntamento che non vuole essere solo commemorazione, ma anche occasione per restituire alla cittadinanza un quadro delle attività svolte. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: verona - polizia

Autovelox a Verona: le strade controllate dalla polizia locale

Controlli della polizia locale a Verona: le strade monitorate dagli autovelox

Autovelox a Verona: via Palazzina e tutte le altre strade controllate dalla polizia locale

La Polizia di Stato di Verona ha arrestato, per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio, un cittadino nordafricano di 39 anni, in quanto provvedeva a rifornire numerosi soggetti con sostanza stupefacente di tipo eroina. Gli agenti della Sq - facebook.com Vai su Facebook

#Verona, polizia arresta ricercato in campo internazionale - X Vai su X

Autovelox e telelaser, dove si posizioneranno gli agenti della polizia locale - Oltre al contrasto agli eccessi di velocità, gli agenti saranno impegnati con l'ufficio mobile di prossimità nei mercati e nelle aree verdi della città ... Da veronasera.it

Verona, telecamere «indossabili» sui giubbotti della polizia locale: «Un presidio di sicurezza» - Gli agenti della polizia locale adibiti ai servizi più rischiosi saranno presto dotati, a Verona, di body- Si legge su corrieredelveneto.corriere.it