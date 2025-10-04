A Verissimo arrivano Tolga e Oylum di Tradimento Ecco gli ospiti del weekend

Oggi, sabato 4, e domani, domenica 5 ottobre, torna nel weekend di Canale 5 Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin. Ecco gli ospiti di questa settimana. Ecco le anticipazioni e gli ospiti. Sabato 4 ottobre – ore 16.30. Sabato la prima volta a Verissimo la carriera e la vita privata dell’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, che da un paio di anni è anche tra i giudici di Forum. Prima intervista anche per un grande talento: Nicolò Martinenghi, oro alle Olimpiadi di Parigi e argento agli ultimi Mondiali di Nuoto di Singapore. A seguire, il percorso complicato per trovare se stessa, della modella Carly Tommasini, ex concorrente dell’Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

