A Verissimo arrivano Tolga e Oylum di Tradimento Ecco gli ospiti del weekend

Oggi, sabato 4, e domani, domenica 5 ottobre, torna nel weekend di Canale 5 Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin. Ecco gli ospiti di questa settimana. Ecco le anticipazioni e gli ospiti. Sabato 4 ottobre – ore 16.30. Sabato la prima volta a Verissimo la carriera e la vita privata dell'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, che da un paio di anni è anche tra i giudici di Forum. Prima intervista anche per un grande talento: Nicolò Martinenghi, oro alle Olimpiadi di Parigi e argento agli ultimi Mondiali di Nuoto di Singapore. A seguire, il percorso complicato per trovare se stessa, della modella Carly Tommasini, ex concorrente dell'Isola dei Famosi.

Sabato 4 ottobre, dalle 16:30 su Canale 5, "Verissimo" ospiterà due star della serie turca "Tradimento": Feyza Sevil Güngör e Caner Sahin, nei ruoli di Oylum e Tolga. Feyza, classe '97 e originaria di Ankara, ha studiato psicologia prima di dedicarsi alla rec - facebook.com Vai su Facebook

