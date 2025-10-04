A Veracruz l’Italia si aggrappa a Cottafava Dal Corso Rossi Viscovich e Alfieri Ranghieri si fermano ai sedicesimi

Finalmente un segnale di svolta. Dopo una prima parte di stagione complicata, fatta di risultati altalenanti e qualche delusione di troppo, Samuele Cottafava e Jakob Windisch Dal Corso (ITA) hanno trovato la chiave per rilanciarsi al Challenge di Veracruz. La coppia azzurra, partita dalle qualificazioni, ha superato con grande cuore i sedicesimi di finale battendo i portoghesi PedrosaCampos, secondi del tabellone, al termine di una battaglia intensissima chiusa al tie-break (21-18, 18-21, 19-17). Un successo di prestigio che porta gli italiani agli ottavi di finale, unico duo azzurro ancora in corsa nel tabellone maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A Veracruz l’Italia si aggrappa a Cottafava/Dal Corso. Rossi/Viscovich e Alfieri/Ranghieri si fermano ai sedicesimi

