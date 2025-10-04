A Venezia i bimbi possano giocare a pallone in strada solo fino a 11 anni
A Venezia l’isola di Murano è diventata teatro di un episodio che ha sollevato accese polemiche sulla gestione degli spazi pubblici e sui diritti dei minori al gioco. Quattordici genitori sono stati convocati presso la locale stazione dei Carabinieri. Hanno ricevuto altrettante contravvenzioni da 50 euro ciascuno per aver permesso ai propri figli, tra i 12 e i 13 anni, di giocare a calcio in un campo pubblico. Multati perché giocando a pallone disturbavano la quiete pubblica. L’accaduto risale al 12 settembre scorso. I militari dell’Arma hanno proceduto all’identificazione dei giovani calciatori dopo aver ricevuto alcune segnalazioni da parte di residenti della zona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
A Venezia i bimbi possano giocare a pallone in strada solo fino a 11 anni A Murano alcuni ragazzi di 12 e 13 anni sono stati fermati e i genitori hanno ricevuto altrettante contravvenzioni da 50 euro ciascuno
