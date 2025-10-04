A Terni il debutto del Movielife Film Festival | tra i giurati Yvonne Sciò e Giuseppe Bonifati in gara cortometraggi da tutto il mondo
È stato presentato il programma della prima edizione del Movielife Film Festival, in programma fino al 25 ottobre tra il Borgo Arti Collescipoli e la Biblioteca Comunale di Terni. Una nuova rassegna che unisce cinema, arte e formazione, con l’obiettivo di creare un luogo d’incontro e confronto tra professionisti, artisti, studenti e pubblico. Il festival si apre con la proiezione del corto Il progetto di Laura, curato dall’Associazione Amici di Pietro per Collescipoli, e con il vernissage di Assoluti d’Ombra, evento ideato dall’artista Tatiana Morbidi e curato dall’Associazione Culturale Thyrus. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: terni - debutto
Terni Volley Academy, svelato il calendario: debutto al PalaTerni ad inizio novembre
Terni Volley Academy, debutto in amichevole e presentazione show al PalaTerni. Javier Martinez ed Helena Prestes ‘infiammano’ il web
Terni Volley Academy, l’atteso debutto dei rossoverdi: “Abbiamo voglia e possibilità di crescere”
Giovedi 2 ottobre ore 21 Cinema Politeama...il debutto del docufilm che racconta la storia, i primi 100 anni della Ternana calcio...la storia della città! Una produzione AM Terni Television UN SECOLO DA FERE! - facebook.com Vai su Facebook
Collescipoli e Terni ospitano la prima edizione di ‘MovieLife film festival’ - Dal 3 al 25 ottobre Collescipoli e Terni ospiteranno la prima edizione del ‘MovieLife film festival’, una nuova rassegna dedicata al cinema, all’arte e alla formazione, ospitata tra il Bac – Borgo Art ... umbria24.it scrive