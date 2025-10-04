A Terni il debutto del Movielife Film Festival | tra i giurati Yvonne Sciò e Giuseppe Bonifati in gara cortometraggi da tutto il mondo

È stato presentato il programma della prima edizione del Movielife Film Festival, in programma fino al 25 ottobre tra il Borgo Arti Collescipoli e la Biblioteca Comunale di Terni. Una nuova rassegna che unisce cinema, arte e formazione, con l’obiettivo di creare un luogo d’incontro e confronto tra professionisti, artisti, studenti e pubblico. Il festival si apre con la proiezione del corto Il progetto di Laura, curato dall’Associazione Amici di Pietro per Collescipoli, e con il vernissage di Assoluti d’Ombra, evento ideato dall’artista Tatiana Morbidi e curato dall’Associazione Culturale Thyrus. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

