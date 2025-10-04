A Singapore il caldo &#8216;divora' i piloti | cambia la ritualità delle interviste della Formula 1

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Formula 1 ha deciso di modificare il classico schema delle interviste che fanno seguito alle Qualifiche. Stavolta ai microfoni si sono presentati per parlare con David Coulthard, in veste di intervistatore, tutti insieme Russell, Verstappen e Piastri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Formula1, troppo caldo a Singapore: piloti con giubbotto refrigerante

Singapore F1 “pericolo caldo”: ai piloti il gilet refrigerante

A Singapore il caldo ‘divora’ i piloti: cambia la ritualità delle interviste della Formula 1 - I piloti di Formula 1 sanno benissimo che il tracciato di Singapore è uno dei più insidiosi ... Scrive fanpage.it

singapore caldo amp8216divora pilotiCaldo estremo a Singapore, condizioni folli per i piloti di F1: arriva l'aria condizionata e il giubbotto raffreddato - La FIA corre ai ripari viste le condizioni del prossimo Gran Premio: ecco tutte le novità e le nuove regole sui dispositivi, tra cui l'obbligo di portare una zavorra ... Secondo corrieredellosport.it

