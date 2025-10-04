A Shanghai buon esordio Sinner derby Musetti-Darderi al 3° turno

Sconfitto Arnaldi; a Pechino Errani e Paolini volano in finale nel doppio. ROMA - Debutto agevole per Jannik Sinner, per Lorenzo Musetti, che si è ripreso dai problemi accusati a Pechino, e per Luciano Darderi (ora atteso da un derby, proprio contro Musetti) nel "Rolex Shanghai Masters". Nel penulti.

Atp Shanghai p.1: Buon esordio per Sinner e Musetti

Buon esordio per Musetti a Shanghai: batutto in due set l'argentino Francisco Comesana

Era un primo match duro, dal sorteggio complicato per Matteo Berrettini che saluta subito il Masters 1000 di Shanghai cedendo in due set ad Adrian Mannarino. Ha lottato, ha anche giocato un buon tennis ma il punteggio recita 7-5; 7-6; per il francese.

A Shanghai buon esordio Sinner, derby Musetti-Darderi al 3° turno - Debutto agevole per Jannik Sinner, per Lorenzo Musetti, che si è ripreso dai problemi accusati a Pechino, e per Luciano Darderi (ora atteso da un derby, proprio contro Musetti).

Sinner, esordio comodo nell'afa di Shanghai: solo Sampras ha fatto meglio nei Masters 1000 sul cemento - Pechino e Shanghai distano 1217 chilometri, ma per Jannik Sinner il passo è stato alquanto breve, se ci si limita alla continuità di rendimento e alle sensazioni offerte