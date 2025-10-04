A scuola di pedagogia queer coi soldi dei toscani | a Livorno l’ultimo scandalo della giunta Giani

A una settimana dal voto per il nuovo presidente della Regione Toscana, piomba un nuovo scandalo sulla giunta Giani. «Ancora una volta associazioni ed attivisti lgbt di estrema sinistra provano a portare l'ideologia gender e queer nelle scuole, questa volta organizzando dei corsi di formazione per gli insegnanti». Così il deputato della Lega, Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati. «Accade a Livorno – denuncia l'esponente del Carroccio – dove grazie al patrocinio del Comune e ai soldi della Regione Toscana (non bastavano già 600.000 euro spesi per un precedente progetto ' arcobaleno ') oggi pomeriggio si terranno dei corsi di 'pedagogia trans' e di 'pedagogia queer' destinati al personale docente.

