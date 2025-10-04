A Santa Cecilia anche i più piccoli hanno la loro stagione di musica
Il valore di una stagione musicale si misura anche dall’attenzione che riserva ai più giovani. Fondamentale è pensare iniziative che non siano i soliti biglietti a costi ridotti o spettacoli un po’. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: santa - cecilia
Concerto di Ferragosto in Valsassina con la Banda Santa Cecilia
Il Corpo di Santa Cecilia regala questa sera il tradizionale concerto
Vuoi cantare in coro? Il “Santa Cecilia” seleziona giovani talenti in vista della tournée in Spagna
L’Abbazia di Santa Cecilia a Castinatelli, frazione di #FUTANI in #Cilento ? - facebook.com Vai su Facebook
Bon dia Martirio di Santa Cecilia, 1620-1625 c. Orazio Riminaldi - X Vai su X
Santa Cecilia, Chung e le Sinfonie n. 3 e n. 4 di Brahms - Whun Chung il protagonista dei concerti della stagione sinfonica di Santa Cecilia in programma questa settimana. Riporta ansa.it
Santa Cecilia porta aria di Natale e di pettole - Prima di gustarle, con le mani ancora in pasta, le pettole (o pittule) di Santa Cecilia scaldano il cuore perché aprono le porte al Natale. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it