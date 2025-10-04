A San Maurizio torna l' Oktoberfest

Novaratoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il tradizionale appuntamento con l'Oktoberfest di San Maurizio D'Opaglio.Per quattro sabati birra, cibo e musica per tutti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

