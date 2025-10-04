A Samardzic risponde Perrone Tra Atalanta e Como è 1-1
AGI - Ritmi alti e tanto spettacolo per lunghi tratti di partita alla New Balance Arena di Bergamo, dove Atalanta e Como fanno 1-1, raccogliendo entrambe il secondo pareggio consecutivo in campionato. Formazioni decimate dalle assenze. Tante assenze, da una parte e dall'altra, tanto che la Dea ha appena cinque giocatori di movimento in panchina. Ma Juric può contare su Ederson e Lookman, entrambi all'esordio da titolare in campionato dopo aver giocato dall'inizio contro il Bruges. Nel Como guidato da Guindos (in panchina al posto dello squalificato Fabregas ), invece, c'è Baturina nella posizione solitamente ricoperta da Rodriguez. 🔗 Leggi su Agi.it
