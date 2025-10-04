A Roma si torna in piazza per Gaza in migliaia partiti da Porta San Paolo
Migliaia di persone sono attese oggi nella Capitale per la grande manifestazione nazionale in solidarietà con Gaza e contro l’abbordaggio della Flotilla per la Palestina da parte dei militari israeliani. Il corteo è partito da Porta San Paolo (piazzale Ostiense) e arriverà a Porta San Giovanni, attraversando il centro di Roma. Presenti numerose realtà palestinesi, collettivi italiani e delegazioni internazionali. Sullo sfondo, le tensioni legate al conflitto in Medio Oriente, mentre Hamas apre a un sì condizionato al piano Trump per la fine della guerra. Segui qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale: 15:33 – Meloni contro i manifestanti “A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo ‘fascista di merda’ e disegnando una falce e martello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Corteo per Gaza partito da San Paolo, decine di migliaia in piazza: striscioni e slogan. Controlli sui pullman ai caselli, sequestrate mazze - Il percorso interesserà viale della Piramide Cestia, piazza Albania, ... Riporta ilmessaggero.it
Roma, il corteo per Gaza in partenza da Ostiense. Migliaia a Porta San Paolo, sequestrate mazze e maschere antigas su un pullman al casello - Oggi a Roma il corteo con partenza alle 14 da piazzale Ostiense e arrivo a piazza di Porta San Giovanni. Secondo ilmessaggero.it