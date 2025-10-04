A Roma la manifestazione per Gaza e la Flotilla | Siamo un milione

Romatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è stato il giorno della manifestazione nazionale per Gaza e la Flotilla. Il corteo è partito poco dopo le 15, con un po' di ritardo rispetto ai programmi visto l'afflusso continuo di gente. Alle 16, la “testa” era in dirittura d'arrivo a piazza San Giovanni ma c'erano ancora migliaia di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - manifestazione

La manifestazione di Roma per la Flotilla, in 10mila arrivano vicino a Palazzo Chigi dopo trattativa con la polizia

A Roma manifestazione contro le esecuzioni in Iran: "Adesso basta"

A Roma la manifestazione davanti al Comando generale dei Carabinieri: partecipe anche UNARMA Avellino

roma manifestazione gaza flotillaManifestazione per Gaza e Flotilla, news in diretta da Roma: Hamas apre al piano Trump - La manifestazione in diretta da Roma per Gaza e contro l'abbordaggio della Flotilla da parte dei militari israeliani ... Lo riporta fanpage.it

roma manifestazione gaza flotillaRoma, ancora in piazza per la manifestazione pro Gaza: "Stop al genocidio". LIVE - Dopo le manifestazioni di ieri in tutta Italia anche a sostegno della Global Sumud Flotilla, migliaia di persone sfilano al corteo che ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Manifestazione Gaza Flotilla