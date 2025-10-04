A Roma la manifestazione per Gaza e la Flotilla Notizie e aggiornamenti
I pre concentramenti sono iniziati ore prima dell’appuntamento, fissato per le 14:30, a Porta San Paolo. Roma si prepara alla manifestazione per Gaza in programma oggi, sabato 4 ottobre. Dopo giornate di scioperi e mobilitazioni, è tutto pronto per il maxi corteo che attraverserà la città. Nella. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: roma - manifestazione
La manifestazione di Roma per la Flotilla, in 10mila arrivano vicino a Palazzo Chigi dopo trattativa con la polizia
A Roma manifestazione contro le esecuzioni in Iran: "Adesso basta"
A Roma la manifestazione davanti al Comando generale dei Carabinieri: partecipe anche UNARMA Avellino
Roma oggi in marcia per la Palestina Oggi Roma ospita una grande manifestazione a sostegno della Palestina. Una mobilitazione che vuole dare voce a chi soffre, chiedendo pace, giustizia e diritti per chi è sotto assedio. Tutte le info per chi vuole partecipare - facebook.com Vai su Facebook
La manifestazione a Roma pro Gaza: studenti e operai tra rabbia e orgoglio. “Noi qui perché è giusto” - X Vai su X
Manifestazione per Gaza e Flotilla, news in diretta da Roma: Hamas apre al piano Trump - La manifestazione in diretta da Roma per Gaza e contro l'abbordaggio della Flotilla da parte dei militari israeliani ... Come scrive fanpage.it
Corteo per Gaza e Flotilla, nuova manifestazione a Roma oggi 4 ottobre: orari e percorsi - Manifestazione pro Palestina oggi a Roma: partenza alle 14 da Porta San Paolo, strade chiuse fino alle 19. Da ilfattoquotidiano.it