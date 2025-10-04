A Roma ci sono diverse migliaia di persone in piazza per la manifestazione nazionale per Gaza, nonostante gli accordi di pace siano a un punto di svolta. Le immagini di quanto accaduto lo scorso anno il 5 ottobre sono ancora vivide, motivo per il quale la tensione è altissima, soprattutto per il rischio di infiltrati. Sotto la lente gli ambienti più "caldi" e gli arrivi dalle altre città: l'obiettivo è quello di individuare eventuali infiltrati violenti che potrebbero unirsi alla manifestazione che sta sfilando da Porta San Paolo a San Giovanni, motivo per il quale il dispositivo di sicurezza è imponente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Roma il corteo ProPal, cori per Hamas. Spunta Meloni a testa in giù, scontri con la polizia