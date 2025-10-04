A Roma il corteo ProPal cori per Hamas Spunta Meloni a testa in giù scontri con la polizia
A Roma ci sono diverse migliaia di persone in piazza per la manifestazione nazionale per Gaza, nonostante gli accordi di pace siano a un punto di svolta. Le immagini di quanto accaduto lo scorso anno il 5 ottobre sono ancora vivide, motivo per il quale la tensione è altissima, soprattutto per il rischio di infiltrati. Sotto la lente gli ambienti più "caldi" e gli arrivi dalle altre città: l'obiettivo è quello di individuare eventuali infiltrati violenti che potrebbero unirsi alla manifestazione che sta sfilando da Porta San Paolo a San Giovanni, motivo per il quale il dispositivo di sicurezza è imponente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: roma - corteo
Roma, corteo dei tifosi della Lazio: focus su gestione societaria e stadio Flaminio
Roma, 98 anni d’amore: il corteo giallorosso da Piazza Navona alla sede della fondazione del club | VIDEO
Pisa, corteo fascista degli ultras della Roma sotto la Torre: indagine della Digos
Al grande corteo per Gaza in corso a Roma svetta anche uno striscione: "7 ottobre giornata della resistenza palestinese". - X Vai su X
Immagini dal grande corteo di Roma per #Gaza - facebook.com Vai su Facebook
ProPal o Pro Hamas? Lo striscione sul 7 ottobre e il coro choc: "Bombardiamo Tel Aviv" - Oltre al consueto campionario dell'odio rosso, con le immagini di Giorgia Meloni a testa in giù, al grande corteo per Gaza in corso a Roma ... iltempo.it scrive
A Roma il corteo ProPal, cori per Hamas. Sequestrate mazze, petardi contro la polizia. E spunta Meloni a testa in giù - Perquisiti i passeggeri di treni, bus e auto, vandalizzate le pietre d'inciampo a Trastevere ... Secondo msn.com