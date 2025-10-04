A Roma il corteo nazionale per Gaza
12.00 "Stop al genocidio,fermiamo il sionismo con la resistenza": è lo slogan della giornata di mobilitazione per Gaza. A Roma il corteo nazionale: attese migliaia di persone. Il raduno principale è alle 14.30 a Porta San Paolo, ma già dalle 11.30 gli studenti e i collettivi universitari e liceali si sono radunati davanti all'Università La Sapienza. Anche ieri manifestazioni in tutta Italia e sciopero generale: 2 milioni in piazza per gli organizzatori, 400mila per il Viminale. Scontri a Milano, Torino, Bologna e Salerno. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
