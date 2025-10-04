A Roma giovedì 9 ottobre DomitiLLa&VaneSSa on Show

foto di Daniele Pedone ROMA – Un evento che è insieme spettacolo, testimonianza, creazione, abbraccio e impegno. Una serata dove arte e amore si stringono in un’unica danza. È questo lo spirito di “DomitiLLa&VaneSSa on Show”, la grande performance ideata e presentata da Vanessa Foglia, che andrà in scena a Roma, giovedì 9 ottobre alle ore 20:30 presso il suggestivo Casale Tor di Quinto (via del Casale di Tor di Quinto, 1). L’artista e stilista, affiancata dal superlativo talento della coreografa Yang Yu Lin e delle sue allieve, farà danzare in passerella gli abiti “painted art-works” delle sue collezioni Abitart, in dialogo con quelli storici della madre Domitilla, figura fondamentale e ispiratrice del suo percorso artistico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

