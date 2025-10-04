A proposito di follie e di religione Cercas ed il folle di Dio

I libri sono tutti interessanti, alcuni più di altri, alcuni meno di altri. Ci sono libri che sviluppano concetti nuovi offrendo una maggiore conoscenza della realtà e libri che non aggiungono molto al già detto e scritto.Ho letto Javier Cercas: il folle di Dio alla fine del mondo, un libro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

A proposito di follie e di religione, Cercas ed il folle di Dio - Ho letto Javier Cercas: il folle di Dio alla fine del mondo, un libro scritto in modo magistrale, si legge benissimo, ineccepibile formalmente, ma che si regge su una domanda retorica dalla risposta ... Si legge su ilpiacenza.it

