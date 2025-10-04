A Pocenia la mostra di pittura terre di Evaristo Cian

L'Auser, la Fondazione Giovanni Santin Onlus e il Comune di Pocenia invitano all'inaugurazione della mostra "Terre" di Evaristo Cian, che si terrà domenica 12 ottobre, alle 12 alla sala conferenze della Biblioteca Comunale. Presentazione e intervento critico di Alessandra Santin, progetto e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

