A Napoli movida rumorosa il Tar dà ragione ai residenti | Il Comune è obbligato a intervenire

Il Tar Campania dà ragione ai residenti di vico Quercia e via Cisterna dell'Olio: il Comune deve intervenire entro 30 giorni o rischio commissario ad acta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

napoli movida rumorosa tarA Napoli movida rumorosa, il Tar dà ragione ai residenti: “Il Comune è obbligato a intervenire” - Il Tar Campania dà ragione ai residenti di vico Quercia e via Cisterna dell'Olio: il Comune deve intervenire entro 30 giorni o rischio commissario ad ... Lo riporta fanpage.it

napoli movida rumorosa tarNapoli, movida troppo rumorosa: altra vittoria dei residenti - Ieri, la V Sezione del Tar Campania ha accolto il ricorso presentato dai residenti di via Cisterna dell’Olio. Come scrive ilmattino.it

