A Mosca abbattuti 117 droni ucraini in una sola notte su più regioni e sul Mar Nero

I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 117 droni ucraini durante la notte sopra diverse regioni russe e il Mar Nero. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. «Nel corso della scorsa notte, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 117 veicoli aerei senza pilota ad ala fissa ucraini: 27 sulla regione di Bryansk, 16 sulla regione di Volgograd,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - A Mosca abbattuti 117 droni ucraini in una sola notte su più regioni e sul Mar Nero

Vasto blitz russo su Kiev: almeno sei feriti. Zelensky avverte Roma, Mosca parla di 41 droni ucraini abbattuti

Un'altra giornata ad alta tensione tra NATO e Russia. Continuano gli allarmi per i sorvoli di droni. Nei cieli vicino all'Alaska e sul Baltico, i caccia dell'Alleanza hanno intercettato aerei russi. "Se abbattuti sarà guerra", la minaccia di Mosca.

Polonia, drone russo abbattuto da un caccia F-35 olandese. La Difesa: «L'aggressione sconsiderata di Mosca»