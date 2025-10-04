A Montereale torna Orridoverde | il mondo dei clown e di Arlecchino alla centrale di Malnisio
Il Comune di Montereale Valcellina presenta la nuova edizione di Orridoverde– Tra laico e profano. Il mondo grottesco del clown e di Arlecchino, la rassegna teatrale che porta alla Centrale Idroelettrica “A. Pitter” spettacoli di ricerca tra comicità, tradizione e innovazione. Due le serate in. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Venerdì 4 e sabato 5 ottobre torna il festival "Tra Laico e Profano".