A Milano con documenti falsi tre arresti in un ostello

Tre arresti per documenti falsi a Milano. La polizia di Stato ha fatto scattare le manette per un 25enne belga e due cittadini francesi di 20 e 22 anni accusati di possesso di documenti contraffatti. Tutti e tre, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, sono stati fermati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: milano - documenti

Stazione Centrale di Milano, due stranieri arrestati per documenti falsi ed espulsione

Inchiesta urbanistica Milano, rinviata udienza per Tancredi: "Depositati altri documenti dalla Procura"

Dimentica i documenti a Milano, polizia l'accompagna a casa per recuperarli: arrestato per droga

Una mostra a La Caletta racconta la storia del Villaggio Milano, il primo insediamento turistico della Sardegna per il quale venne incaricato l'architetto milanese Carlo De Carli. Attraverso fotografie d'epoca e documenti provenienti dall'Archivio, l'esposizio - facebook.com Vai su Facebook

Falsi documenti per fare le badanti, tre donne arrestate a Bolzano - L'indagine è partita dalla Squadra mobile della questura di Udine e riguarda il soggiorno illegale nel territorio nazionale di decine di badanti georgiane, dopo un'analoga operazione dello scorso ... Segnala rainews.it

Era stato espulso dall’Italia nel 2018: 25enne sorpreso dalla polizia alla stazione Centrale e arrestato - La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un francese di 21 anni, per il possesso di documenti falsi, e un uomo marocchino di 25 anni, in quanto inottemperante all’ordine ... Secondo ilgiorno.it